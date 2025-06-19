Esenyurt\'ta Cezaevi Firarisi Yakalandı

Esenyurt'ta cezaevi firarisi, polis operasyonuyla böyle yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta polis ekipleri, 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi şahsı kıskıvrak yakalandı. Daha önce de bir binanın 4 katından atlayarak polisten kaçan adamın film sahnelerine aratmayan yakalanma anı ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre gasp suçundan 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R. Vural isimli şahıs, daha önce polislerin bir eve yaptığı operasyonda binanın 4'üncü kat penceresinden atlayarak kaçmıştı. Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri'nin devam eden çalışmaları sonucunda tespit edilen ve daha önce cezaevinden firar ettiği öğrenilen şahıs, aracıyla seyir halindeyken polis operasyonu sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan R. Vural, cezaevine teslim edilirken, film sahnelerini aratmayan yakalanma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.