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Esenyurt'ta Çift, Hesap Ödemeden Kaçtı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Çift, Hesap Ödemeden Kaçtı

Esenyurt'ta bir çift, girdikleri kafede onlarca sipariş vererek yiyip içtikten sonra telefonla konuşur gibi yaparak kaçtı. Şahısların kafeye girdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt\'ta Çift, Hesap Ödemeden Kaçtı
27.12.2023 - 10:25,  Güncelleme: 10:30
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Esenyurt'ta bir çift, girdikleri kafede onlarca sipariş vererek yiyip içtikten sonra telefonla konuşur gibi yaparak kaçtı. Yaklaşık 2 bin liralık hesabı ödemeden ayrılan şahısların kafeye girdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Mevlana Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz çift, araçları ile kafenin önüne park ettikten sonra içeri girdi. Güvenlik kamerasının görmediği bir masaya oturan şahıslar masaya nargile, tatlı gibi çeşit çeşit sipariş verdi. Uzun süre keyif yapan çiftten önce adam, sonra da kadın, kafenin kalabalık olmasını da fırsat bilerek telefonla konuşuyormuş gibi yapıp kaçtı. Şahısların masalarında olmadığını fark eden iş yeri sahibi, şüphelenip güvenlik kamerasına bakınca durumu anladı. Yaklaşık 2 bin TL tutan hesabı ödemeden ayrılan şahıslar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Telefon ile konuşuyor numarası yapıp ayrılmışlar"

Konu ile ilgili konuşan işyeri sahibi Mehmet Kıyak," Bundan 3-4 gün önce bir çift geldi. İçeri girdiler ve hiç kaçacak gibi bir halleri yoktu. Meyve tabağı, fondü, pasta, tatlı gibi şeyleri yediler. O sırada kalabalık bir grup içeri girdi. Biz onlar ile ilgileniyorduk. 10 dakika sonra baktık ki masada kimse yok ve her şey yenilip içilmiş. Biz de merak ettik ve güvenlik kamerasını inceledik. Kamerada görünmeyen tek bir masamız var. Onlar da o masada oturuyorlardı. Telefon ile konuşuyor numarası yapıp ayrılmışlar. Buradaki amacımız kaçan parayı almak değil. Masadaki fondü bizi fakir etmedi. Onları da zengin etmeyecek. Esnaf arkadaşlarımız bilgilensin ve bu şahıslar da utansınlar istiyoruz. Yaptıkları hırsızlıktan beter. Burada hizmet alıyor, yiyor ve içiyorsun. Hesap ödemeden kaçıp gidiyorsun. Hesapları 2000 liranın üstünde tutmuştu. Amacımız şikayetçi olup bu işin peşinden koşmak değil" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Çift, Hesap Ödemeden Kaçtı - Son Dakika


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