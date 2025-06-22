Esenyurt'ta Çocukların Oyunu Kavga Çıkardı

Esenyurt'ta mahallede oynayan çocukların topu arabaya çarptı, ortalık bir anda karıştı. Komşuların birbirine girdiği anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede oynayan çocukların topu iddiaya göre bir araca hasar verdi. Aracı zarar gören mahalleli çocuklara tepki gösterince ortalık gerildi. Çocukların ailesiyle aracı hasar gören mahalleli birbirine girdi. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi. - İSTANBUL