Esenyurt'ta Dükkan ve Apartman Sakinleri Arasında Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Dükkan ve Apartman Sakinleri Arasında Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Esenyurt\'ta Dükkan ve Apartman Sakinleri Arasında Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Esenyurt'ta bir sokak arasında bulunan dükkanla apartman sakinleri arasında çıkan kavga sonucunda, dükkanda çalışan bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Kavga, dükkanın önüne araç park etme meselesi yüzünden çıktı. Taraflar birbirine girerken bir binek araca ve kamyonete de zarar verildi. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise kaçtı ve polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı.

10.02.2024 10:56  Güncelleme: 10:57
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Esenyurt'ta sokak arasında bulunan dükkanla apartman sakinleri arasında park meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada dükkanda çalışan 1 kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan demir dükkanı çalışanları ile apartmanda oturan vatandaşlar arasında "dükkanın önüne araç park etme" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada taraflar birbirine girerken bir binek araca ve kamyonete de zarar verdi. Camları kırılan ve kaportası ezilen araçlarda maddi hasar oluştu. Apartman sakini bir kişi ise kavganın büyümesi üzerine İshak A. isimli esnafı göğsünden vurarak yaraladı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. İshak A. ağır yaralı halde hastanede tedavi altına alınırken olayın şüphelisi ise kaçtı. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Dükkan ve Apartman Sakinleri Arasında Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Dükkan ve Apartman Sakinleri Arasında Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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