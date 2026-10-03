Esenyurt\'ta emlak ofisine molotof atan kimliği belirsiz şahıslar aranıyor

İstanbul Esenyurt'ta bir emlak ofisine henüz kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından molotof atıldı. Molotof nedeniyle çıkan ufak çaplı yangın söndürülürken polis ekipleri şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan emlak ofisine henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından bilinmeyen bir nedenle molotof atıldı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken işletmenin önünde ufak çaplı yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.