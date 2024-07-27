Esenyurt'ta freni boşalan tır, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta freni boşalan tır, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Esenyurt'ta freni boşalan bir tır, yolun ortasında yolcu indiren servise çarpmamak için park halindeki 5 araca çarptı. O sırada yolun ortasında duran servisten inen Özlem T. isimli yolcu, park halinde duran arabaların arasında sıkıştı. Bacağı kırılan kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, yaşanan kaza anı ve panik dolu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

27.07.2024 09:36
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Esenyurt'ta freni boşalan bir tır, yolun ortasında yolcu indiren servise çarpmamak için park halindeki 5 araca çarptı. O sırada yolun ortasında duran servisten inen Özlem T. isimli yolcu, park halinde duran arabaların arasında sıkıştı. Bacağı kırılan kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, yaşanan kaza anı ve panik dolu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FMG 64 plakalı tır, seyir halinde ilerlediği sırada freni boşaldı. İddiaya göre, o esnada bir servis aracı, yolun ortasında yolcu indirmek için durdu. Servise çarpmamak için manevra yapan tır, park halindeki 5 araca çarptı. İndiği servisten kaldırıma geçmeye çalışan Özlem T. isimli kadın, tırın çarptığı park halindeki başka bir servis aracı ve otomobil arasında sıkıştı. Sıkışan kadın, çevredeki vatandaşların da yardımıyla ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza sonucu ayağı kırılan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"Servis aracı bilinçsizce yolun ortasında yolcu indirdi"

Kaza sırasında önünde seyreden tırın freninin boşaldığını fark edip, aracıyla refüje çıkan Yusuf Tuncay, "Kendi aracımla Gazi Caddesi'nden aşağıya doğru iniyordum. Tırın freninin boşaldığını fark ettim önünde araç vardı. Servis aracı yolda yolcu indiriyordu. Ben de tırın geldiğini fark ettim ve refüje çıktım. Tır bana daha sonra da servis aracına vurarak durdu. Servis aracının altında bir bayan kaldı. Ayağının kırıldığını gördüm. İtfaiyeci arkadaşlar ve sağlık ekipleri geldi daha sonra. Servis aracı da yolun ortasında bilinçsiz bir şekilde yolcu indirdi. Daha sonra servis aracı kaçtı durmadı. Tır da 2-3 araca çarparak durdu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta freni boşalan tır, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta freni boşalan tır, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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