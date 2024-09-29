Esenyurt\'ta genç, babasını bıçakladı

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Esenyurt'ta 17 yaşındaki M.C., annesiyle tartışan alkolik babası D.C.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay saat 23.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkolik baba D.C. evinde eşiyle tartışma yaşadığı esnada oğlu M.C. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan D.C.'ye ilk müdahale olayı öğrenen yakınları tarafından yapılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D.C.'ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren oğlu M.C. ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.