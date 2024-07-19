Esenyurt'ta Günlük Kiralık Evde Kadın Ölü Bulundu

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Esenyurt'ta günlük kiralık evde bir kadın ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre erkek arkadaşıyla günlük ev kiralayan S.K isimli kadın, içeride ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ekipleri evde inceleme başlattı. İlk incelemelere göre evde uyuşturucu bulunurken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL