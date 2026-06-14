Esenyurt'ta Hafif Ticari Araç Yandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Hafif Ticari Araç Yandı

Esenyurt\'ta Hafif Ticari Araç Yandı
14.06.2026 20:21
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Esenyurt TEM Otoyolu'nda bir hafif ticari araç alev aldı, itfaiye yangını söndürdü, kimse yaralanmadı.

Esenyurt TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 18.30 sıralarında İstanbul TEM otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. idaresindeki 59 VD 536 plakalı seyir halinde hafif ticari araçtan bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, aracı emniyet şeridine park edip araçtan inerken araç alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araç, kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Alev alev yanan araç çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Esenyurt, İstanbul, İtfaiye, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Hafif Ticari Araç Yandı - Son Dakika

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