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Esenyurt'ta Helikopter Destekli Asayiş Uygulaması - Son Dakika
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Esenyurt'ta Helikopter Destekli Asayiş Uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla Esenyurt'ta okul önlerinde helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada araçlar aranırken, servis sürücülerinin belgeleri kontrol edildi. Vatandaşlar, bu asayiş uygulamalarından memnuniyetlerini dile getirerek polise teşekkür etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise okul çevrelerindeki denetimlere devam edeceğini belirtti.

Esenyurt\'ta Helikopter Destekli Asayiş Uygulaması
12.01.2024 - 10:27,
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Esenyurt'ta polis ekipleri, okul önlerinde helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonu ile Esenyurt'ta okulların önünde helikopter destekli asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan polis uygulama noktalarında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ve Çocuk Şube ekipleri yer aldı. Uygulamada durdurulan araçlar aranırken, servis sürücüsünün de belgeleri kontrol edildi.

Yapılan denetim noktasında durdurulan bir vatandaş, okul önlerindeki bu asayiş uygulamaları konusundaki memnuniyetini dile getirdi ve polise teşekkür etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, eğitim öğretim sürecinde okul çevrelerindeki şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik uygulamalara devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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