Esenyurt\'ta Hırsızlık Girişimi: Hırsız Yakalandı

Esenyurt'ta bir zincir marketten daha önce hırsızlık yapan şahıs, tekrar aynı mağazaya gelince çalışanlar tarafından fark edildi. Durdurmak istediklerinde ise hırsız kaçmaya çalışarak, bir çalışanın parmağını ısırdı. Yaşanan arbede sonucunda şahıs mağaza müdürü tarafından etkisiz hale getirilirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette yaşandı. İddiaya göre daha önceden aynı mağazadan ve aynı markanın farklı şubelerinden hırsızlık yapan şahıs, tekrardan hırsızlık için kolları sıvadı. Mağazadan içeriye girdiğinde çalışanlar tarafından fark edilen hırsız, hemen üstünü göstererek bir şey çalmadığını belirtti. Personel daha önceden hırsızlık yaptığını ve bu nedenle polis çağıracağını söyleyince şahıs kaçmaya çalıştı. O sırada müdahale eden mağaza müdürünün parmağını ısıran şahıs, kısa sürede yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Nefes alamadığını belirtmesi üzerine bırakılan şahıs, çalışana tekme atarak tekrar kaçmaya çalıştı. Birkaç yumruk darbesiyle tekrardan yere yatırılan şahıs etkisiz hale getirildi. Polislerin gelmesiyle gözaltına alınan şahıs hakkında hırsızlık ve yaralama nedeniyle çalışanların şikayetçi olduğu öğrenildi.

Hırsızı yere yatırarak etkisiz hale getiren mağaza müdürü, "Şahıs daha önce bizden ve çevredeki diğer mağazalardan hırsızlık yapmıştı, tanıyorduk. Biz de mağazaya girerken bunu fark ettik. Bir şey çalamadan arkadaşımla şahsı yakaladık. Üstünü açtı ve 'Bir şey çalmadım' dedi. Biz de daha önceden çaldığını ve polise şikayet edeceğimizi söyledik. O sırada kaçmaya çalıştı ve ben de şahsı yere yatırdım. O sırada benim parmağımı ısırdı, olaydan sonra pansuman yaptırdım. Yerdeyken 'Nefes alamıyorum' dediği için bıraktım, o da bana tekme attı ve kaçmaya çalıştı. Ben yine hırsızı yakalayarak yere yatırdım. Polis geldi ve şahsı gözaltına aldı, biz de şikayetçi olduk" dedi. - İSTANBUL