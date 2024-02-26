Güvenlik görevlisi, iş hanında tartıştığı kişiyi vurarak öldürdü

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İmamoğlu\'ndan Kurum\'a belgeli yanıt: Utanır mı acaba?

İstanbul Esenyurt'ta bir iş hanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdal G. ile binaya girmek isteyen Ferhat S. arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma giderek büyüdü ve kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlisi Erdal G. tartıştığı Ferhat S.'ye silahla ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALI KURTARILAMADI

Kurşunların hedefi olan adam yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ferhat S., sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Erdal G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş hanına gelen olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Başlatılan soruşturma sürüyor.