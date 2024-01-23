Esenyurt\'ta Kafede Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Esenyurt'ta bir kafede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kafede bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL