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Esenyurt'ta Kafeteryada Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kafeteryada Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Esenyurt Zafer Mahallesi'nde lüks bir sitenin kafeteryasında okey oynayan bir grup, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt\'ta Kafeteryada Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
31.12.2023 - 20:55,
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Esenyurt'ta lüks bir sitesinin kafeteryasında okey oynayan gruba silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Esenyurt Zafer Mahallesi'nde lüks bir sitenin içerisindeki kafeteryada okey oynayan 4 arkadaş, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Okey masasında bulunan M.S. hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çok sayıda polis ve sağlık ekibi adrese sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Kafeteryada Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kafeteryada Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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