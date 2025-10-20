Esenyurt'ta Kamyonet Kazası - Son Dakika
Esenyurt'ta Kamyonet Kazası

20.10.2025 10:07
Ehliyetsiz 17 yaşındaki çocuk, babasının kamyonetiyle kaza yaparak iş yerinin merdivenlerine çarptı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, babasının kamyonetini kaçıran çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybedip iş yerinin merdivenlerine çarptı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz cumartesi günü Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 410 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ehliyeti olmayan 17 yaşındaki çocuk, babasının kamyonetiyle tur atmak istedi. Kısa bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden çocuk, hızla bir iş yerinin merdivenlerine çarparak durabildi. Araçta ve iş yerinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazaya karışan çocuğa sağlık ekibi olay yerinde müdahale ederken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

