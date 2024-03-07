Esenyurt'ta Kamyonetin Sahibini Bulmak İçin İnen Sürücü, Kaza Sonucu Ağır Yaralandı

3.Sayfa

Esenyurt'ta yola park edilen kamyonetin sahibini bulmak için aracından inen kargo firmasının sürücüsü, yaşanan kazada ağır yaralandı. Freni boşalarak kaymaya başlayan kargo kamyoneti, sürücüsünü ezdi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay saat 15: 00 sıralarında kçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Yol ortasına park edilen aracın kamyonetin sahibini bulmak isteyen kargo şirketi sürücüsü F.E., aracından inerek çevredekilere sordu. Bu sırada yola bıraktığı aracı bir anda kaymaya başladı. Durdurmak için kargo kamyonetinin önüne geçen sürücünün çabaları yetersiz kaldı. Kargo aracı başka bir kamyonete çarparak durabildi. Sürücü F.E. ise, iki aracın arasında sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görgü şahidi bir kişi, "Ben telefonumla uğraşırken bir baktım ki araç kayıyor. Adam aracının önüne atladı. El frenini çekmemiş olabilir. Arabanın sahibini arıyordu muhtemelen. Ağır şekilde yaralandı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL