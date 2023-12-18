Esenyurt\'ta Karısını Çocuklarının Gözü Önünde Bıçaklayan Koca Adliyeye Sevk Edildi

Esenyurt'ta karısını çocuklarının gözü önünde defalarca bıçaklayan koca Yunus Ç. adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Çınar Mahallesi'nde dün saat 12.00 sıralarında iddiaya göre Rojin Ç. ve Yunus Ç. çifti daha önce defalarca olduğu gibi sabah saatlerinde tartışmaya başlamıştı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönerken, gözü dönmüş koca çocuklarının gözü önünde mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırmıştı. Defalarca savurduğu bıçak darbelerinden sonra yere yığılan kadın kanlar içerisinde kalırken, Yunus Ç. koşarak evden kaçmıştı. Rojin Ç.'yi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de Yunus Ç'yi yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri biten şahıs bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL