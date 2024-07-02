Esenyurt'ta kaza sonrası çıkan kavga sırasında sürücü kaçarken başka bir araca çarptı - Son Dakika
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Esenyurt'ta kaza sonrası çıkan kavga sırasında sürücü kaçarken başka bir araca çarptı

Esenyurt'ta meydana gelen bir kaza sonrası çıkan kavga sırasında sürücü, kaçmaya çalışırken geri geri giderken başka bir araca çarptı. Olayı gören vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydetti.

02.07.2024 09:41
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Esenyurt'ta kaza sonrası çıkan kavga sırasında kaçmaya çalışan sürücü, geri geri giderken başka bir araca çarptı. Taraflar arasında olay büyürken polis ekipleri olaya müdahale etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki araç sürücüsünün başka bir araca arkadan çarpması sonucunda maddi hasarlı kaza yaşandı. Olay sonrası iki taraf arasında tartışma çıkarken sinirler gerildi. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve arkadan çarpan sürücü aracıyla kaçmaya çalıştı. Sürücü, geri gittiği sırada arkasındaki başka bir otomobile de çarpınca ortalık karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kavga eden taraflara müdahale ederek konu ile ilgili çalışma yaptı. Yaşanan kavga ve sürücünün kaçmaya çalıştığı sırada arkasındaki araca da çarptığı o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta kaza sonrası çıkan kavga sırasında sürücü kaçarken başka bir araca çarptı - Son Dakika

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