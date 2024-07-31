Esenyurt'ta kaza yapan motosiklet alev topuna döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta kaza yapan motosiklet alev topuna döndü

Geniş Video İzle

İstanbul Esenyurt Hadımköy Yolu'nda binek otomobil tarafından sıkıştırılan bir motosiklet kaza yaptıktan sonra alev aldı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve itfaiye tarafından söndürüldü. Olay sonucunda bölgede yoğun trafik oluştu ve polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

31.07.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta kaza yapan motosiklet alev topuna döndü

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt Hadımköy Yolu'nda iddiaya göre binek otomobil tarafından sıkıştırılan motosiklet kaza yaptıktan sonra yandı. Sürücüsü yaralanan motosiklet itfaiye tarafından söndürülürken sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 12.45 sıralarında İstanbul Esenyurt Hadımköy Yolu Kıraç mevkiinde yaşandı. İddiaya göre 35 AIV 893 plakalı motosiklet başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Motosiklet sürücüsü kontrol hakimiyetini kaybedip devrildi. Sürücü yaralandı. Motosiklet ise alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koşup itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alev topuna dönen minibüs itfaiye tarafından söndürülürken sürücü yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Bölgede yoğun trafik oluşurken polisin olayla ilgili çok yönlü çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, İstanbul, Esenyurt, İtfaiye, trafik, Acil Durum, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta kaza yapan motosiklet alev topuna döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 15:01:39. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta kaza yapan motosiklet alev topuna döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement