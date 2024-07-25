Esenyurt'ta Kedi Maması Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kedi Maması Tartışması Kavgaya Dönüştü

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, yaşadığı sitede farklı noktalarına kedi maması bırakınca komşularıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

25.07.2024 11:54
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İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, yaşadığı sitede farklı noktalarına kedi maması bırakınca ortalık karıştı. Durumdan rahatsız olan komşularla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kadın, yaşadığı sitenin farklı noktalarına kedi maması koyarak hayvanları beslemek istedi. Bu durumdan rahatsız olan komşuların kadını uyarmasıyla ise tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda kadın ise tepki gösteren komşularına saldırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Kedi Maması Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kedi Maması Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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