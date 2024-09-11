Esenyurt'ta Haraç İddiasıyla Kurşunlama - Son Dakika
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Esenyurt'ta Haraç İddiasıyla Kurşunlama

Esenyurt'ta kripto para alım satımı yapan bir işletme, kimliği belirsiz motosikletli saldırganlar tarafından 3. kez kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.

11.09.2024 09:11
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Esenyurt'ta kripto para alım satımı yapan bir işletmeden haraç istediği iddia edilen kimliği belirsiz motosikletli saldırganlar 'Baskın var çekilin' diye bağırıp dükkanı 3'üncü kez kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, gece saat 12.13 sularında Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kripto para alım satımı yapan bir işletme daha önce iki gün üst üste kurşunlanmıştı. İşletmeden haraç almaya çalışan şüpheliler istediklerini alamayınca dükkanı tekrar kurşun yağmuruna tuttu. Motosikletle gelen maskeli iki şüpheli, çevredekilere ' Baskın var çekilin' diye bağırdıktan sonra işletmeyi kurşun yağmuruna tuttu. Maskeli şüphelilerin açtıkları ateş sonucunda işletmeye 11 kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

" Mermiler kafamın üzerinde uçuştu, can havliyle kendimi yere attım"

Saldırganların, işletmeyi kurşun yağmuruna tutmadan önce kendisine 'baskın var çekilin' diye bağırdığını ifade eden çevredeki bir vatandaş, "İki kişi motosikletli geldi. Birisi kar maskeliydi diğeri de kasklıydı. Motosiklette ne plaka var ne bir şey. Bir anda karşımıza çıktı ve baskın diye bağırdı. Biz o esnada arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Bir anda herkes kaçışmaya başladı ben donakaldım. Bana kenara çekilmemi söyledi. Yani o anki can havliyle kendimi yere attım. Mermiler kafamın üzerinden uçuştu. Kaç el ateş etti çözemedim ama bir anda oldu bitti. Baskın dedi kenara çekilin dedi. Bende şaka yapıyor zannettim ama meğerse öyle değilmiş. Maalesef canımızı zor kurtardık. Bir şey diyemiyorum o anı yaşamayı kelimelerle ifade edemiyorum. Halen şok içerisindeyim. Çalışıyoruz ekmeğimizin peşindeyiz ama bir anda oldu her şey çözemedim. Önce şaka zannettim ama ateş edince kendimi can havliyle yere attım" dedi.

"Silah seslerini duyduk ve kaçtık, şoka girdim korkudan konuşamıyorum"

Arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada silahlı saldırıya denk gelen bir başka vatandaş ise, "Biz arkadaşlarla köşede sohbet ediyorduk. Bir anda bir motosiklet üzerinde iki kişi geldi. Baktık ki bir anda bir şeyler söyledi çekilin falan diye. Öncesinde de bir şey çıkardı ben şaka yapıyorlar zannettim. Meğer silah çıkarmış uzun namlulu bir silahtı. Çekilin dedikten sonra zaten ne olduğunu şaşırdık silah seslerini duyduk ve kaçtık. Sonra baktık ki camlara gelmiş hep. Çok şaşırdık şoka girdik. Konuşamıyorum o an ki korkudan. Orada insanlar da olabilirdi. Sorumsuzca bir davranış o kadar insanın içerisinde silaha davranmaları" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Haraç İddiasıyla Kurşunlama - Son Dakika

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