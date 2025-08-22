Esenyurt'ta Kuaförde Bıçaklı Saldırı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, kadın kuaförünü arkadaşıyla basan bıçaklı saldırgan, ortalığı birbirine kattı. Çevredeki kadınların çığlıklarına aldırmayan saldırgan adam, iş yeri sahibini bıçaklayarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eli bıçaklı saldırgan, arkadaşıyla birlikte kadın kuaförünü bastı. Bir süre iş yeri sahibiyle tartışan saldırgan, ardından bıçağını çekti. Arkadaşı adamı tutarken, şahıs çevrede çığlık atan kadınları umursamadan defalarca bıçaklamaya çalıştı. Olayın ardından saldırgan ve arkadaşı kayıplara karışırken, yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin bıçakla adama saldırdığı görülürken, bir kadının ise çığlıklarla kaçan saldırganın peşinden koştuğu yer aldı. - İSTANBUL