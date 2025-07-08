Esenyurt\'ta Küfürlü Tartışma Kavgaya Dönüştü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir adam küfürlü konuşan şahısları uyarınca ortalık karıştı. Çıkan sözlü tartışmada "Duymak istemiyorsan kulağını kapat" diyen şahıslar ile adam tekme tokat birbirine girdiler. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çocuğunu hastaneye götüren bir adam, sokakta küfürlü konuşan şahısları uyardı. Gelen tepki üzerine öfkelenen şahıslar ise "Duymak istemiyorsan kulağını kapat" diyerek cevap verdi. Aralarında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekme tokat kavgaya dönerken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL