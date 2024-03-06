Esenyurt\'ta bir lise çıkışında öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Esenyurt'ta bir lise çıkışında öğrenciler arasından çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir lise çıkışında yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu öğrenciler arasında bilinmeyen nedenle okul çıkışında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken 2 öğrenci başka bir öğrenciyi iki yerinden bıçakladıktan sonra yumrukladı. Olayı gerçekleştiren öğrenciler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Yaşanan kavga anları ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasıyla anbean görüntülendi.
Olayla ilgili konuşan Rıza Yıldırım isimli vatandaş, "Olay saat 15.40 sıralarında oldu. Yabancı uyruklu öğrenciler arasında içeride herhalde tartışma olmuş. Sonrasında bir öğrenci diğerini 2 yerinden bıçaklamış. Sonrasında sağlık ve polis ekipleri geldi. Olaya müdahale ettiler. Çok kalabalıktı. Hastaneye götürüldü. Karnından ve kolundan bıçaklanmıştı" dedi. - İSTANBUL
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