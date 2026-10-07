Esenyurt\'ta lisede öğrenci kavgasına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Esenyurt'ta lisede öğrenci kavgasına polis ve sağlık ekipleri sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir kavga yaşandı. Olayın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, kavganın nedeni henüz belirlenemedi.
Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
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