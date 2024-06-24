Esenyurt'ta Metrobüsün Motor Kısmında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Metrobüsün Motor Kısmında Yangın Çıktı

Esenyurt Saadetdere Metrobüs Durağı'nda meydana gelen yangında, metrobüsün motor kısmı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, seferlerde aksama yaşandı. Yaralanan olmazken, yangının nedeni henüz bilinmiyor.

24.06.2024 19:06
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Esenyurt'ta metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, seferlerde aksama yaşandı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Metrobüs sürücüsü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında yaralanan olmazken, metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Yanan metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Metrobüsün Motor Kısmında Yangın Çıktı - Son Dakika

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