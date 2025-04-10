Esenyurt'ta Milli Sporcunun Saldırıya Uğraması - Son Dakika
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Esenyurt'ta Milli Sporcunun Saldırıya Uğraması

Esenyurt\'ta Milli Sporcunun Saldırıya Uğraması

Wushu milli sporcusu Cengiz Kömür, eski antrenörü tarafından neşterle saldırıya uğradı.

10.04.2025 12:57
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İstanbul Esenyurt'ta milli sporcu Cengiz Kömür, kendisine ait oto yıkama dükkanına gelen eski antrenörünün saldırısına uğradı. Neşter ile vücuduna çok sayıda darbe alan sporcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkama dükkanında yaşandı. İddiaya göre 14 yıllık eski kulübünde ayrılırken sorun yaşayan Wushu Milli Takım Sporcusu Cengiz Kömür, bir müsabakada antrenörü ile karşılaşmış ve sözlü tartışma yaşanmıştı. Dün ise sahibi olduğu oto yıkıma dükkanına gelen antrenörü ile arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyürken antrenör, Kömür'e yumruk attı. Ardından ikili arasında kavga çıkarken, antrenör cebinden çıkardığı kesici bir cisimle Kömür'ün vücuduna kesikler attı. Olayın ardından saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken, yüzü, sırtı ve kulağında çok sayıda kesik oluşan milli sporcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ardından ise polis karakoluna giden Kömür antrenöründen şikayetçi oldu. Yaşanan o anlar ise kameraya anbean yansıdı.

"Yüzünde ve vücudunda çok sayıda kesik vardı"

Milli sporcuya saldırı anlarını anlatan oto yıkama çalışanı Cengiz Çelebi, "İkili arasında daha önceden bir tartışma varmış herhalde. Cengiz Kömür bu şahıstan şikayetçi olmuş. İşyerine gelerek 'Sen beni nasıl şikayet edersin' diyerek bağırmaya başladı. Konuşurken ilk antrenörü saldırmaya başladı. Cengiz'de karşılık verince kavga etmeye başladılar. Adam sonra cebinden neşter çıkardı ve Cengiz'i kesmeye çalıştı. Biz hemen müdahale ettik ama elinden alamadık. Yüzünde ve vücudunda çok sayıda kesik vardı. Biz ayırdıktan sonra da adam yerde neşterleri aradı ama bulamadı, sonrasın kaçtı. Polis geldi, ambulans geldi. Cengiz'i hastaneye götürdüler, darp raporu aldık sonra da karakola gidip şikayetçi olduk" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Milli Sporcunun Saldırıya Uğraması - Son Dakika

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