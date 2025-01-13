İstanbul Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, motosikletin çarpmasıyla yere fırladı. Hafif sıyrıklarla atlatılan kaza anı kameraya yansıdı.
Olay, dün Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Okuldan çıkan genç kıza yolun karşısına geçmek istediği esnada bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta motosiklet kazası - Son Dakika
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