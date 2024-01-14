Esenyurt\'ta motosikletli saldırganlar kahvehaneye kurşun yağdırdı

Esenyurt'ta motosikletli saldırganlar aynı sokakta bulunan iki kahvehaneye kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kahvehanede yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, gece 00.30 sıralarında Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. Motosikletli saldırganlar, aynı sokakta bulunan iki kahvehaneyi kurşun yağmuruna tuttu. Sebebi henüz belirlenemeyen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kahvehanelere 11 kurşun isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kahvehanelerde çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, boş kovanları incelemek üzere emniyete götürdü. Olaydan sonra kaçan motosikletli iki şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırı sırasında kahvehanede yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kahvehaneye ateş açılmasıyla içeride oyun oynayanlar bir anda yere yatarak kendilerini korumaya çalışıyor. - İSTANBUL