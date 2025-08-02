Esenyurt\'ta otluk alanda yangın çıktı

Esenyurt'ta E-5 kara yolu kenarında bulunan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

OTLUK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Yangın, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E-5 kara yolu bitişiğinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YOĞUN DUMANLAR, KARA YOLUNU KAPLADI

Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, yangın nedeniyle oluşan yoğun duman cep telefonu kamerasına yansıdı.