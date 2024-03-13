Esenyurt'ta Otomobil Tünel Çıkışına Düştü, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Otomobil Tünel Çıkışına Düştü, Sürücü Yaralandı

Esenyurt\'ta Otomobil Tünel Çıkışına Düştü, Sürücü Yaralandı

Esenyurt'ta seyir halindeki bir otomobil, bariyeri kırarak tünel çıkışına düştü. Kazada sürücü yaralanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve trafik normale döndü.

13.03.2024 18:41  Güncelleme: 18:43
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Esenyurt'ta seyir halindeki otomobil, bariyeri kırarak tünel çıkışına düştü. Kazada sürücü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Fatih Sanayi Kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Efe B. idaresindeki seyir halindeki 34 GKG 292 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle solundaki bariyere çarparak Doğan Araslı Bulvarı'na düştü. Tünel çıkışına düşen aracın sürücüsü Efe B. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sonrası araçta hasar oluşurken yaralı sürücü sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol bir süre polis ekiplerince trafiğe kapatılırken aracın çekici yardımıyla götürülmesi sonrası trafik normale döndü. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Otomobil Tünel Çıkışına Düştü, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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