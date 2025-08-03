Esenyurt'ta Otomobil Yan Yattı

İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki otomobil yan yattı. Otomobilde sıkışan sürücü ve yolcular, çevredeki diğer vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Esenyurt Haramidere Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, araçta sıkışan yolcuların ve sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ederken, kaza nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yan yatan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL