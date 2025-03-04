Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası

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İstanbul Esenyurt'ta park yeri nedeniyle çıkan tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Sokak ortasında birbirine giren taraflar, polisin müdahalesine de aldırmazken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre park yeri nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede aile üyelerinin sokağa inmesiyle büyüyen olayda taraflar birbirine girdi. Tekme, tokat ve taş atarak birbirine saldıran taraflar, kendilerini ayırmak için sokağa gelen polislere de aldırmadı. Dakikalarca süren park yeri kavgası ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL