Esenyurt\'ta Polisten Kaçan Şahıs, Atladığı Derede Mahsur Kaldı

Esenyurt'ta polisten kaçan bir şahıs, atladığı derede saatlerce mahsur kaldı. Derede tuhaf hareketler sergileyen şahıs, ekiplere su sıçratarak kaçmaya çalışsa da bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi Dere Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu şahıs, bilinmeyen nedenle sokakta gördüğü polis ekiplerinden koşarak kaçmaya çalıştı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından şahıs, yol üzerindeki Haramidere'ye atladı. Köprünün üzerine geldiğinde suyun derinleştiğini fark eden şüpheli, derede mahsur kaldı. Şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derede bir süre kendi kendine dans ederek tuhaf hareketler yapan şahıs kitap açarak okumaya başladı. Ekiplerin uzattığı merdivene çıkmayan şüpheli, saatlerce derede kalmaya devam etti. İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri şahsın yanına giderek müdahale etmeye çalıştı. Şüpheli şahıs, ekiplere su sıçratarak kaçmaya çalışsa da uzun süren çalışmanın ardından yakalanarak ambulansa alındı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Berat Sıvacı adlı vatandaş, "Yabancı bir şahıs polislerden kaçmak için dereye atladı. Saat 16.00 sıralarında atladı. Saat 20.00 sıralarında ise yakalayıp götürdüler. Biz durumu polise ihbar ettik. Daha sonra itfaiye ve ambulans da geldi. 4 saatlik çalışmanın ardından şahsı yakalayıp götürdüler" dedi. - İSTANBUL
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından AK Parti'nin İBB Başkan adayı ve dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u sorumlu tuttu. Karabat, Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylandığını ifade ederek, "O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
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