Esenyurt'ta saldırıda ölen kadının amcası: 'Anne kendini kocaya siper edince kurşun sıkıyorlar' - Son Dakika
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Esenyurt'ta saldırıda ölen kadının amcası: 'Anne kendini kocaya siper edince kurşun sıkıyorlar'

Esenyurt'ta alışveriş yaparken silahlı saldırı sonucu öldürülen kadının amcası, saldırganların bir gün önce de eve saldırdığını ve olayın sebebinin oğlunun husumeti olduğunu belirtti. Amca, saldırı sırasında kadının kendini kocasının üzerine atarak hayatını kaybettiğini ve kocaya da 5 kurşun sıkıldığını ifade etti. Kadının cenazesi adli tıptan alındı.

14.05.2024 00:18
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Esenyurt'ta saldırıda ölen kadının amcası Ahmet Dileyen: "Anne kendini kocaya siper edince kurşun sıkıyorlar"

-"Bir gün önce de aynı şahıslar eve silah sıkmışlar"

Esenyurt'ta alışveriş yaparken öldürülen kadının cenazesi adli tıptan alındı

İSTANBUL - Esenyurt'ta, eşiyle birlikte alışveriş yaptığı sırada silahlı saldırı sonucu ölen kadının amcası adli tıp kurumu önünde konuştu. Amca Ahmet Dileyen, "Bir gün önce de aynı şahıslar eve silah sıkmışlar. Hiçbir şeyden haberleri yoktu, oğlunun husumeti yüzünden vuruldu. Anne kendini kocaya siper edince beline bir kurşun sıkıyorlar. Kocaya da 5 kurşun sıkıyorlar" dedi. Kadının cenazesi adli tıptan alındı.

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde eşi Murat Dilekçi ile birlikte alışveriş yapan Sema Dilekçi, bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Murat Dilekçi ağır yaralanırken Sema Dilekçi ise hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan Murat Dilekçi'nin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilirken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırı sırasında kendisini kocasına siper ederek hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Sema Dilekçi'nin cenazesi ise, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından kadının cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Yaşanan olayla ilgili konuşan Sema Dilekçi'nin amcası Ahmet Dileyen ise, "Hepimizin başı sağ olsun, ölen benim yeğenim. Dükkanda alışveriş yaparken hanımı kendisini kocasının üzerine atıyor, hanımını da vuruyorlar, vefat ediyor. Murat Dilekçi ise şuan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. Sokak ortasındaki olayı bilmiyorum tek bildiğim, gençler arasındaki bir olay olduğu. Annesinden ve babasından intikam almışlar, başka herhangi bir nedeni yok. Olayla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bilgimiz olsaydı büyükler olarak araya girip hallederdik. Aynı şahıslar, bir gün önce de eve saldırmışlar. Bunlar Esenyurt'un çeteleri. Anne kendini kocaya siper edince beline bir kurşun sıkıyorlar. Kocaya da 5 kurşun sıkıyorlar. Anneler gününde vurdular, Allah kahru perişan etsin onları" diye konuştu.

Avcılar Firuzköy Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazını anne Dilekçi'nin cenazesi, Arnavutköy Memba Mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta saldırıda ölen kadının amcası: 'Anne kendini kocaya siper edince kurşun sıkıyorlar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta saldırıda ölen kadının amcası: 'Anne kendini kocaya siper edince kurşun sıkıyorlar' - Son Dakika
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