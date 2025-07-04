Esenyurt'ta Silahlı Kavga: Eşiyle Tartıştı, Aileler Karıştı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın, eşiyle tartışmasının ardından ailesinin yanına gitti. Bu duruma öfkelenen koca ise akrabalarıyla, kayınpederinin evini basınca ortalık karıştı. 2 aile arasında çıkan ve sokağa taşan silahlı kavga anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, eşiyle arasında çıkan tartışmanın ardından evi terk ederek ailesinin yanına gitti. Bu duruma öfkelenen koca, akrabalarını da yanına alarak kayınpederinin evini bastı. Koca, eşinin evine dönmesi konusunda tartışma çıkarınca kadın, kardeşlerine haber verdi. Kadının akrabalarının da gelmesiyle tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Sokak ortasında taraflar dakikalarca birbirine saldırırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin müdahalesiyle son bulan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL