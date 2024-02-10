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Esenyurt'ta silahlı park yeri kavgası: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokak arasında bulunan dükkanla apartman sakinleri arasında park meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada dükkanda çalışan 1 kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta bulunan demir dükkanı çalışanları ile apartmanda oturan vatandaşlar arasında "dükkanın önüne araç park etme" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada taraflar birbirine girerken bir binek araca ve kamyonete de zarar verdi. Camları kırılan ve kaportası ezilen araçlarda maddi hasar oluştu. Apartman sakini bir kişi ise kavganın büyümesi üzerine İshak A. İsimli esnafı göğsünden vurarak yaraladı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. İshak A. Ağır yaralı halde hastanede tedavi altına alınırken olayın şüphelisi ise kaçtı. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.