Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 yaralı

Esenyurt\'ta silahlı saldırı: 2 yaralı
23.07.2026 18:34
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Esenyurt'ta bir saldırgan, sokakta 2 gence ateş açtı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir şahıs, sokak ortasında 2 gence silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, mermilerin bazıları çevredeki binalara isabet etti.

Olay, saat 16.15 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, pusu kurarak husumetlilerini bekledi. Saldırgan, sokağa geldiklerinde 2 genci kurşun yağmuruna tuttu. Gençler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. 8 el ateş ettiği öğrenilen saldırgan olayın ardından koşarak kaçarken, mermilerden bazıları da çevredeki binalara saplandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yaralı halde yerde yatan gençlerin o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Esenyurt, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

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