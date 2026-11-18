Esenyurt'ta, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Papatya Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürürken kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Saldırgan, hedef aldığı kişiye dört el ateş edip olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan adamın yardımına ise vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan yaralanın tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinden inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.