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Esenyurt'ta silahlı soygun girişiminde bulunan acemi hırsız yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde silahla bir kuyumcuyu soymaya çalışan ve işyeri sahibinin alarma basmaya çalıştığı sırada korkarak kaçan acemi hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 7 Mart 2023 tarihinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. İşyerinin kapanış saatinde tabancayla içeriye dalan ve dükkan sahibi Ufuk Yalçın'ın alarma basması sonrasında silah çektiğini sanan Servet D., koşarak kaçmıştı. Yaşanan olayın ardından konuyla alakalı çalışma başlatan polis ekipleri ise şüpheli Servet D.'yi gözaltına aldı. Kuyumcuda yaşanan silahlı soygun girişimi anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.