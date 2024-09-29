Esenyurt'ta Şok Uygulama: 3 Firari Yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Şok Uygulama: 3 Firari Yakalandı

Esenyurt\'ta Şok Uygulama: 3 Firari Yakalandı

Esenyurt'ta yapılan denetimlerde 5 kişi gözaltına alındı, 3 firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

29.09.2024 16:20
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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan 20 farklı noktada 'Şok' uygulaması yapıldı. Gün içerisinde yapılan uygulamada 5 kişi gözaltına alınırken, hakkında 10 yıl, 15 yıl ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari de yakalandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, Yunus Timleri, Devriye Ekipleri, Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından Esenyurt'ta geniş çaplı 'şok' denetimlere imza attı. Polis, ilçe genelinde motorize birlikler ile beraber gerçekleştirilen 'asayiş' denetimi çerçevesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu siteler ve çevresinde, parkların içi ve çevresinde, sokaklarda, metruk binalarda, yollarda ve umuma açık yerlerde 'Şok' uygulaması yaptı.

Çeşitli noktalarda güvenlik önlemleri alınarak, şüpheli araçları durdurarak arayan emniyet ekipleri, denetimlerde 570 kişinin kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi. Denetimler esnasında 5 kişi gözaltına alınırken, bu uygulamalarda 330 araç ve 105 motosiklet denetlendi.

3 firari yakalandı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 farklı noktada gerçekleştirilen 'Şok' uygulamada daha önce hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıl 15 ay ve hırsızlık suçundan 15 yıl, ve hırsızlık suçlarından 12 yıl 65 ay 90 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

Öte yandan, gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 2 adet cep telefonu, bir miktar para ile 1 adet tabanca ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Şok Uygulama: 3 Firari Yakalandı - Son Dakika

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