Esenyurt'ta Sokak Çatışması: Pala, Taş ve Sopalarla Savaş

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İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, ortalık savaş alanına döndü. Taraflar birbirlerine pala, taş ve sopalarla saldırırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Savaş alanlarını aratmayan olayda, taraflar birbirlerine pala, taş ve sopalarla saldırdı. Çevredeki vatandaş tarafları ayırmaya çalışsa da iki grup arasındaki gerginlik dakikalarca devam etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL