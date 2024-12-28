Esenyurt'ta Sokak Kavgası

3.Sayfa

"Büyük liderlere suikast riski var"

Makarnaya ödediği fiyata isyan etti

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Bir haftada ikinci vahşet! Adamı diri diri yaktılar

Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, annesi pişman etti

20 yıllık hayal gerçek oldu! Türkiye\'ye sınıf atlatacak

Icardi\'den Wanda\'ya olay soru: Banyoda ne yaptınız?

Trump göz dikmişti! Devlet başkanından tokat gibi yanıt

Esenyurt'ta husumetlisine tekme tokat saldırdı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta 2 şahıs, sokakta karşılaştığı husumetlisine saldırdı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, yaşanan kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 2 şahıs, sokakta husumetlisini görünce koşarak saldırmaya başladı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay son buldu. Yaşanan o anlarlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.