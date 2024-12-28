Esenyurt'ta husumetlisine tekme tokat saldırdı: O anlar kamerada
İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta 2 şahıs, sokakta karşılaştığı husumetlisine saldırdı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, yaşanan kavga anları kameraya yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 2 şahıs, sokakta husumetlisini görünce koşarak saldırmaya başladı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay son buldu. Yaşanan o anlarlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta Sokak Kavgası - Son Dakika
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