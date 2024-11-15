Esenyurt\'ta Sokakta Kavga

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Esenyurt'ta bir adam ile kadın kavgası kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir adam ile yabancı uyruklu kadın arasında kavga çıktı. Şahısların sokak ortasında birbirlerine saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Örnek Mahallesi'nde yaşandı. Bilinmeyen nedenle bir adam ile yabancı uyruklu kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede hararetlenen olayda kadın, adamı iterek tepki gösterdi. Bu durum karşısında adam kadına tekme ve tokat ile saldırdı. Yaşanan kavga anları ise kameraya yansıdı.