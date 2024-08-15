Esenyurt'ta sokakta oyun oynayan çocuğu darp eden adam silahla ateş açtı

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Esenyurt'ta sokakta oyun oynayan çocuğu darp eden adam, ardından silahla etrafa ateş etti

Sokaktaki çocuğu döven eden adam aile ile tartışıp silahını çıkardı, mahalle birbirine girdi

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta yaşlı bir adam sokakta oyun oynayan çocuğu bilinmeyen sebepten dolayı darp ettikten sonra çocuğun amcası ile de kavga etti. Elindeki silahla havaya ve etrafa ateş eden adam mahalleyi birbirine katarken, şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta oyun oynayan bir çocuğa yaklaşan yaşlı adam bilinmeyen sebeple çocuğu darp etti. Olay sonrası evine giden çocuk durumu amcasına anlattı. Bir süre sonra olay yerine giden amca ile yaşlı adam arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken yaşlı adam evine gidip eline tabanca alarak sokak ortasında havaya ve etrafa birden fazla kez ateş etti. Mahallede ortalık bir anda karışırken yaşanan kavganın büyümesi sonrası ihbar üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafları ayırarak kalabalığı dağıtırken yaşlı adam gözaltına alındı. Şahsın silahı ise ekipler tarafından ele geçilirken olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Şahsın ateş ettiği sırada herhangi birine kurşun isabet etmediği öğrenildi.