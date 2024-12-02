Esenyurt'ta Sopalı Kavga: Savaş Alanı Gibi

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Esenyurt'ta sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü

İSTANBUL - Tekirdağ Çerkezköy'de düğünde davetliler arasında çıkan tartışma, Esenyurt'ta kavgaya dönüştü. Esenyurt'ta çıkan sopalı kavgada sokak savaş alanına dönerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre önceki akşam Çerkezköy'de bir düğünde halay esnasında kız ve erkek tarafı arasında tartışma yaşandı. Tartışma giderek büyürken gelin tarafından bir kişi darp edildi.

Ertesi sabah gelin tarafından olan bir grup, Esenyurt'ta gelerek ellerinde sopalarla erkek tarafından şahısların bulunduğu sokağa gitti. İki taraf arasında çıkan sopalı kavgada sokak adeta savaş alanına döndü. Şahıslardan birkaçı diğer taraftan bir kişinin otomobilinin camını vurarak kırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.