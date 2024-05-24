Esenyurt'ta Su Dökülmesine Sinirlenen Şahıs Kurşun Yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta Su Dökülmesine Sinirlenen Şahıs Kurşun Yağdırdı

Esenyurt'ta bir şahıs, bina altında otururken üzerine su dökülmesini kızıp eve kurşun yağdırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken şahıs olay yerinden kaçtı. Mermi balkon duvarına gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.

24.05.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir şahıs, bina altında otururken üzerine su dökülmesini kızıp eve kurşun yağdırdı. Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansırken şahıs olay yerinden kaçtı.

Olay, Pınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bina altında oturan iki kişinin üzerine birinci kat balkonundan su döküldü. Kimliği henüz bilinmeyen şahıslardan birisi durum üzerine sinirlendi. Olay yerinden ayrılıp 10 dakika sonra silahla geri gelen şahıs ailenin evine ateş etti. Mermi balkon duvarına gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Konuyla ilgili polise şikayetçi olan aile şüphelinin yakalanmasını istedi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anı ise apartmana ait güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, 2 kişinin otururken üzerine su dökülmesi ve sonrasında üzerine su dökülen şahısın eve ateş edip kaçması yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Su Dökülmesine Sinirlenen Şahıs Kurşun Yağdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:34 BM’nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i gözyaşlarına boğdu BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
09:13 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
10:28 Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı
10:17 Wanda Nara, 18 sitesinde hesap açtı Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
10:13 Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı
10:08 “Kendini yaktı“ denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı "Kendini yaktı" denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı
09:40 Eski Çevre Bakanı Bayraktar’dan ’’Aile dostlarına ihale’’ iddialarına çok sert tepki gösterdi Eski Çevre Bakanı Bayraktar'dan ''Aile dostlarına ihale'' iddialarına çok sert tepki gösterdi
09:25 Kutlamada Zeki Demirkubuz’u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan’a küfretti Kutlamada Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti
08:45 Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş
08:17 Yalı Çapkını’nda beklenmedik ayrılık Emre Altuğ veda ediyor Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Emre Altuğ veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 11:23:04. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Su Dökülmesine Sinirlenen Şahıs Kurşun Yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement