Esenyurt'ta tartışma sonucu babasını vuran şahıs kaçtı, baba yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta tartışma sonucu babasını vuran şahıs kaçtı, baba yaralandı

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, Şiar T. bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası Çoşkun T.'yi silahla vurdu. Şiar T. olay yerinden kaçarken yaralanan baba hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Şiar T.'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

02.05.2024 09:04
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Esenyurt'ta bilinmeyen nedenle tartıştığı babasını silahla vuran şahıs kaçarak kayıplara karışırken yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz salı akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şiar T. yaşadığı dairede babası Çoşkun T. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Şiar T. babasına tabanca ile birden fazla kez ateş etti. Olay sonrası evden kaçan Şiar T. kayıplara karıştı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri evin içinde çalışma yaptı. Çoşkun T.'nin hastanede tedavisi devam ederken polis ekiplerinin Şiar T.'yi arama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta tartışma sonucu babasını vuran şahıs kaçtı, baba yaralandı - Son Dakika

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