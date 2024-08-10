Esenyurt'ta Taşlı, Sopalı Kavga: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Taşlı, Sopalı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Esenyurt'ta bilinmeyen bir nedenle çıkan taşlı, sopalı kavga polis tarafından güçlükle ayırıldı. Olayda bir kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

10.08.2024 11:26
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Esenyurt'ta henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgayı polis güçlükle ayırdı. Olayda bir kişi aldığı darbeler sonucu yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavga, sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 402. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İki grup da birbirine kaldırım taşları atarken, ellerindeki sopalarla da birbirine vurdu. Sabah saatlerinde yaşanan kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, iki tarafın birbirine kaldırım taşları attığı ve sopalarla vurduğu anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kavga eden tarafları güçlükle ayırırken, bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Taşlı, Sopalı Kavga: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Taşlı, Sopalı Kavga: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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