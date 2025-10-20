Esenyurt'ta Trafik Kavgası

Esenyurt'ta trafikte motokurye ile kavga eden bir sürücü, olayı görerek ayırmak isteyen bir vatandaşla tartıştı. Yaşanan arbede vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesinde dün öğle saatlerinde motokurye ile araç sürücüsü arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda aracından inen sürücü motokuryeye saldırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar ise olaya müdahale edip araya girdi. Bu duruma da sinirlenen araç sürücüsü vatandaşlarla tartışmaya başladı. Yanındaki kız arkadaşının araya girmesiyle şahıs olay yerinden uzaklaşırken yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL